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Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu'ndan 'İkinci Yüzyıla Çağrı' buluşmasında önemli açıklamalar

CHP İkinci Yüzyıla Çağrı buluşmasının kapanışında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 18:45
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Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu'ndan 'İkinci Yüzyıla Çağrı' buluşmasında önemli açıklamalar

Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu'ndan 'İkinci Yüzyıla Çağrı' buluşmasında önemli açıklamalar
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CHP İkinci Yüzyıla Çağrı buluşmasının kapanışında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün verdiğimiz kavga Türkiye'nin yarın nasıl bir ülke olacağının kavgası. Nasıl bir ülke hayal ettiğimizin davası. Bugün bu sahneden size ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak seslenmiyorum. Kuracağımız güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum.

"Önce umutsuz olmamamız gerektiğini bize öğrettiler. Ülkesine destek olmak isteyen isimler inanın çığ gibi büyüyecek. Ben sizi bir adaya oy vermeye çağırmıyorum derken neyi kastettiğimi herhalde anlamış oldunuz. Net anlaşılsın istiyorum. Türkiye'yi tek bir kişi değil, likayata dayalı bir sistem yönetecek. Açıkça söylüyorum; Türkiye'nin kökten bir değişime ihtiyacı var. Emin olun iktidara geliyoruz!

ALTILI MASA VURGUSU

Zorbalığa direnen her türlü karalamaya direnen altı lideriz biz. Türkiye için kenetlendik. Halkımızın haysiyetli yaşamı için kenetlendik. Biz altı lider olarak yürümeye devam edeceğiz. Meral Hanım'ın partisini kurarken nasıl zorluk çektiğini biliyorum ben. Meral Hanım merttir. Temel Bey bilgedir. Babacan'ın uygulama tecrübesini ve başarısını biliyorum. Gültekin Bey de Menderes'in gençliğini görüyorum.

Zorbalığa direnen, her türlü kara propagandaya rağmen kenetlenen 6 lideriz biz. Türkiye için kenetlendik, halkımızın haysiyetli yaşamı için kenetlendik. Biz 6 lider olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'de gerçek bir demokrasiyi inşa edeceğiz.

Bay Kemal çetelerle ve yolsuzluk yapanlarla mücadele etme sözü verdi. Çünkü ben, kirli sermayenin adamı olmam, kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçları olarak onların defterlerine yazdım. Ben biliyorum, onlar neden sürekli benimle görüşmek istiyorlar, neden aracılarla haber göndermek istiyorlar, neden arkamdan iş çeviriyorlar, neden anketçileri satın alıyorlar. Kuruş kuruş, dünyanın neresinde neyiniz varsa hepsini biliyorum. Bu parayı hukuk içinde sizden alacağım, kurtulamazsanız!

50 ili kapsayan 8 bölgede Özel Ekonomi Bölgeleri oluşturacağız.

Milletimizin en büyük zenginliklerinden biri bereketli topraklarımız. Artık egemenliğimizi kısıtlayan bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzenin nasıl değiştiğine 85 milyon da bütün dünya da tanık olacak.

Havza bazlı planlama yapacağız. Ekilmedik toprak kalmayacak bu ülkede. Hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek. Nokta!

"LAMI CİMİ YOK BU ZORBA GİDECEK"

Altılı Masa hem cumhurbaşkanlığını hem de Meclis çoğunluğunu alacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Halkın sesiyiz hakkı arıyoruz. Çetin bir mücadele bizi bekliyor. Medya onların elinde. Lamı cimi yok bu zorba gidecek.

Söz veriyorum bu ülke yeniden doğacak. Söz veriyorum yaşama sevincini geri alacağız. En ufak bir endişeniz olmasın. Dünyanın gözünün içine bakın ve haykırın: Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Türkiye senin çöp depon olmayacak. Yeni Türkiye hayalimizle için yola çıkıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlıyoruz.

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Samet
3.12.2022 18:59
Kilicdaroglu aday oldugu cok belli toplantinin ici bombos yesil enerji dijital cart curt akp secimi kazandi bile gecmis olsun  
 
Veli
3.12.2022 18:56
Cem uzan i kimse hafife almamalı. Adamın 20 yıllık kini var.  
 
1950
3.12.2022 18:53
6 lı masanın değerli liderleri lütfen dışarıda CB adayı aramayın, bakin bugün CHP dünya çapındaki değerli akademisyenler konuştular, lütfen herkes dinlesin, Türkiye’nin gerçek halini öğrensinler  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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