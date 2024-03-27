Flaş… Flaş… Memleket Partili başkan adayının aracına silahlı saldırı

Zekeriya Nuranoğlu / Mersin / YENİÇAĞ

Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan’ın canına kastedildi. Bozdoğan’ın iftarlık çorba ve ekmek dağıtımı yapmak üzere gittiği Tarsus’a bağlı Yüksek Mahallesi’nde makam aracına pompalı diye tabir edilen ateşli silahla saldırı gerçekleştirildi.

Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'ın aracına yapılan pompalı silah saldırısı, bölgede büyük endişe ile korku ve panik yaşanmasına neden oldu. Saldırının gerçekleştiği sırada Bozdoğan, çorba ve ekmek dağıtımı için katıldığı bir programdaydı.

"KORKUTAMAYACAKLAR, KORKMUYORUZ"

Son andan saldırıdan yara almadan kurtulan Bozdoğan, ekip arkadaşları tarafından başka bir araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Bozdoğan, canına kasteden saldırganların kendisini korkutamayacağını ifade etti.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR"

Babası olan Tarsus Belediye Başkanı Dr Haluk Bozdoğan’ın adaylığının hukuksuz bir şekilde 4 parti tarafından engellenmesinin ardından "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" söylemi ile Memleket Partisi'nden belediye başkan adaylığını açıklayan Ozan Mehmet Bozdoğan, seçim çalışmalarını sürdürürken uğradığı silahlı saldırıya aldırış etmeden çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

SALDIRI HABERİNİ ALAN BABASI KATILDIĞI PROGRAMI YARIDA KESTİ

Oğlunun Makama aracına yönelik saldırıyı haber alan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan katıldığı programı yarıda keserek Belediye yerleşkesine geldi. Baba Bozdoğan oğlunun olaydan yara alamadan kurtulduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Konu hakkında bilgi alan Başkan Bozdoğan bu tip saldırıların kendilerini korkutamayacağını yineleyip "Çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz" ifadelerini kullandı. Yaşanılan olayın ardından Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

“BU ALÇAKÇA SALDIRIYI YAPANLAR VE YAPTIRANLAR DERHAL YAKALANMALIDIR”

Memleket Partisi tarafından saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Tarsus Belediye Başkan Adayımız Ozan Bozdoğan’ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkan Adayımızın sağlık durumu iyidir. Bu kurşunlar yalnızca Memleket Partisi’ne ve adayımıza değil, demokrasimize ve Tarsus halkının iradesine karşı sıkılmıştır. Bu alçakça saldırıyı yapanlar ve yaptıranlar derhal yakalanmalıdır. Saldırılarınıza, baskılarınıza ve alçaklığınıza asla boyun eğmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.