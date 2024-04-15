Flaş... Flaş... Okyanusya ülkesinde 6.5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA
Flaş... Flaş... Okyanusya ülkesinde 6.5 büyüklüğünde deprem
Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası can veya mal kaybı henüz açıklanmadı.

Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, merkez üssünün Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 110 kilometre güneydoğusu olan 6,5 büyüklüğündeki depremin meydan geldi.

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Yerin yaklaşık 49 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Ülkede 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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