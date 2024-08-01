Flaş.. Flaş.. Olimpiyatlarda bir madalya daha geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Flaş.. Flaş.. Olimpiyatlarda bir madalya daha geldi

Milli boksörümüz Hatice Akbaş kadınlar 54kg çeyrek finalinde Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg'i mağlup etti ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk boks madalyamızı kazandırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Moğol Enkhjargal Munguntsetseg'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

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