Flaş.. Flaş... PFDK sevkleri açıklandı. Fred, Mert Hakan ve İstanbulspor'u ne ceza bekliyor?

Süper Lig'in 17. haftası sona erdi, tüm Türkiye'nin merakla beklediği PFDK sevkleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Fred'i, "hakareti" nedeniyle, Mert Hakan Yandaş'ı ise "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle PFDY'ya sevk etti.

Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve İstanbulspor kulübü de PFDK'ye sevk edildi.

İŞTE TFF HUKUK KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

1- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki"çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MUHAMMET METE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü doktoru HALİL SARAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.12.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FRED'İ BEKLEYEN CEZA NE?

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir.

MERT HAKAN'I NE CEZA BEKLİYOR?

MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET (1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan;

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası verilir.

İSTANBULSPOR'U NE CEZA BEKLİYOR?

Hukuk Kurulu'nun PFDK'ya sevkinde İstanbulspor hakkında "Müsabakayı terk etmeleri nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca..." ifadeleri yer aldı.

Futbol Müsabaka Talimatı 24/1-a'da ise bu durumla ilgili olarak, "Bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir." deniyor.