Flaş... Flaş... Putin'e muhalif lider Navalny cezaevinde ölü bulundu

Rus lider Putin'e karşıtlığıyla tanınan cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalny'nin öldüğü açıklandı.

Reuters tarafından bildirilen habere göre ölüm bilgisi, cezaevi yönetiminden yapıldı.

Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny'den bir süre haber alınamamış, aralık ayında ise Rusya'nın kuzeyinde Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishaneye nakledildiği duyurulmuştu.

Navalny, Rusya'da aşırılık suçlaması ile 19 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 2021'den bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Geçtiğimiz günlerde Navalny ile görüşen avukatı, "Durumu iyi" demişti.

Kremlin ise yaptığı açıklamada, ''Navalny'nin ölümü hakkında bir bilgimiz yok'' açıklamasında bulundu.

ALEKSEİ NAVALNİ KİMDİR?

Aleksei Navalni, Rus muhalif politikacı ve avukattır; adını Rusya'daki hükümet karşıtı faaliyetler ve önderlik ettiği protestolar ile duyurmuştur. Bu sayede, sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

2011 ve 2012 yıllarında Rusya'da yaşanan hükümet karşıtı gösterilerde önemli bir rol oynamıştır. Rusya'daki önde gelen siyasi figürler ve devlet şirketleri hakkında yolsuzluk iddialarını içeren araştırmalar yayımlamıştır.

Kremlin'e karşı açık eleştirileri nedeniyle pek çok kez gözaltına alınan Navalni, hapis cezasına çarptırılmış ve ev hapsinde tutulmuştur.

2020 yılında Sibirya'da bir uçuş sırasında zehirlendiği ve bu olaydan Rus hükümetinin sorumlu olduğu iddia edilmiştir.

Navalny, Almanya'da tedavi gördükten sonra 2021'in başlarında Rusya'ya döndüğünde hemen gözaltına alınmış ve daha sonra hapis cezasına çarptırılmıştır.

Navalny ve destekçileri Navalni'yi "yolsuzlukla mücadele" kahramanı olarak görürken, Rus hükümeti, Navalni'nin eylemlerini Batı'nın Rusya'ya müdahalesi olarak nitelendirmekte ve onu bir "yabancı ajan" olarak tanımlamaktadır.