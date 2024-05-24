Flaş… Flaş… Seçil Erzan’ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… Seçil Erzan’ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

Aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 28 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan’ı adliyeye götüren cezaevi aracı kaza yaptı.

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi dolandırıldığı gerekçesiyle hakkında 295 yıla kadar hapis istenen bankla müdürü Seçil Erzan’ı adliyeye götüren cezaevi aracı kaza yaptı.

Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet ederken, dördüncü kez hakim karşısına çıkacak olan Erzan başka bir araca nakledildi ve adliyeye götürüldüğü belirtildi.

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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam edecek.

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