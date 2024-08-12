Flaş... Flaş... Sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdi tutuklandı. İşte o sözleri

Kendisine yöneltilen Instagram yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz sorusu hakkında konuşan kadının sözleri sebebiyle tutuklandığı bildirildi.

8 gün erişime kapalı tutulan sosyal medya platformu Instagram vatandaşlarını isyan ettirdi.

Sokak röportajında bu duruma isyan eden genç bir kadının sözleri dolayısıyla tutuklandığı öne sürüldü.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşın gözaltına alındığını duyurdu.

İşte genç kadının açıklamaları...

"21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da parlamenter sistemden çıkıp koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır. Kendi Instagram'ı açık şekilde cuma paylaşımı yayınlıyor. Ve bu yaptığını destekleyenler de var. Tabi ki kullanacak diye. Bu dediğim yanlış da anlaşılabilir başka yerlere de çekilebilir hiç umurumda değil. Elin Arab'ı öldü diye ben neden yas tutuyorum. Ben yas tutmak zorunda değilim. Kendisi Instagram'ı kullanıyor. Bize bir hafta boyunca zorla yasak uyguluyor. Utanmasa 20'sini de 40'ını da biz çıkaracağız. Dünyada büyük bir kesim geçimi Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan bir akşam çat diye kapattım olmamalı. Burası laik bir ülke kimse kafasına göre Instagram'ı kapatamaz."