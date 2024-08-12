Flaş... Flaş... Sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdi tutuklandı. İşte o sözleri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdi tutuklandı. İşte o sözleri

Flasş... Flaş... Flaş... Sokak röportajında Instagram'ın kapatılmasını eleştiren bir vatandaş söylediği sözler sebebiyle tutuklandı.

Kendisine yöneltilen Instagram yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz sorusu hakkında konuşan kadının sözleri sebebiyle tutuklandığı bildirildi.

8 gün erişime kapalı tutulan sosyal medya platformu Instagram vatandaşlarını isyan ettirdi.

Sokak röportajında bu duruma isyan eden genç bir kadının sözleri dolayısıyla tutuklandığı öne sürüldü.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşın gözaltına alındığını duyurdu.

İşte genç kadının açıklamaları...

"21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da parlamenter sistemden çıkıp koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır. Kendi Instagram'ı açık şekilde cuma paylaşımı yayınlıyor. Ve bu yaptığını destekleyenler de var. Tabi ki kullanacak diye. Bu dediğim yanlış da anlaşılabilir başka yerlere de çekilebilir hiç umurumda değil. Elin Arab'ı öldü diye ben neden yas tutuyorum. Ben yas tutmak zorunda değilim. Kendisi Instagram'ı kullanıyor. Bize bir hafta boyunca zorla yasak uyguluyor. Utanmasa 20'sini de 40'ını da biz çıkaracağız. Dünyada büyük bir kesim geçimi Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan bir akşam çat diye kapattım olmamalı. Burası laik bir ülke kimse kafasına göre Instagram'ı kapatamaz."

dsdsd.jpg

İlgili Haberler
60 yaşında ev temizliğine giden kadın isyan etti: Bir su 10 lira diye alamadım
Utanç tablosu işte budur Erdoğan…
Utanç tablosu işte budur Erdoğan…
Bir yasak da sokak röportajlarına geliyor. RTÜK Başkanı duyurdu
Son Haberler
Hacıosmanoğlu Galatasaray'ı reddetti Spor
Hacıosmanoğlu Galatasaray'ı reddetti
Hatay'da vatandaşın ev ve arsalarına el koydular: İktidar mısın eşkıya mısın? Gündem
Hatay'da vatandaşın ev ve arsalarına el koydular: İktidar mısın eşkıya mısın?
Arda Turan neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı. Hakemlere tavsiye verdi Spor
Arda Turan neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı. Hakemlere tavsiye verdi
Doktorun sokak köpekleri hakkında söylemi kan dondurdu: Canlı Canlı Derilerini Yüzerim Gündem
Doktorun sokak köpekleri hakkında söylemi kan dondurdu: Canlı Canlı Derilerini Yüzerim
‘Dünya Varmış’ filminin teaserı yayınlandı Kültür Sanat
‘Dünya Varmış’ filminin teaserı yayınlandı
Fenerbahçe Göksel Çelik bitti Spor
Fenerbahçe Göksel Çelik bitti
Quentin Tarantino'nun en iyi 10 filmi Kültür Sanat
Quentin Tarantino'nun en iyi 10 filmi