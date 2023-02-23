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Flaş... Flaş... TELE1'in ekranı RTÜK tarafından karartıldı

TİP Milletvekili Sera Kadıgil'in canlı yayındaki Diyanet eleştirisini suç olarak nitelendiren RTÜK, TELE1 ekranlarını üç günlüğüne kararttı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 01:12
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Flaş... Flaş... TELE1'in ekranı RTÜK tarafından karartıldı

Flaş... Flaş... TELE1'in ekranı RTÜK tarafından karartıldı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet eleştirisi sebebiyle TELE1’e verdiği 3 günlük ekran karartma cezası uygulanmaya başlandı.

TELE1 ekranı, saat 00.00 itibarıyla 3 günlüğüne karardı.

Karartmadan önceki son saniyelerde 'TELE1 Susturulamaz' yazısı yayınlandı ve RTÜK'ün kapatmaya ilişkin yazısı ekrana geldi.

RTÜK, TELE1'e “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün karartma cezası vermişti. Oy çokluğu ile alınan kararın gerekçesi olarak TELE1’de Enver Aysever’in sunduğu ‘Ayrıntılar’ programına konuk olarak katılan TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisi gösterilmişti.

TELE 1, RTÜK’ün cezasının iptalini ve yürütmesinin durdurulması için yargıya başvurdu. Ankara 2. İdare Mahkemesi, oy birliği ile yürütmenin durdurulması kararını verdi. RTÜK’ün mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Ankara Bölge İdari Mahkemesi de yürütmeyi durdurmanın iptaline karar verdi.

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