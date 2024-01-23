Flaş… Flaş… Thodex’in ikinci iddianamesi iade edildi

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu olan ve 21 şüpheli arasında yer alan Faruk Fatih Özer hakkında hazırlanan ikinci iddianame, ilk duruşmada karar verildiği ve dosyaların birleştirilmesinin imkansız olduğu gerekçesiyle reddedildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 572 mağduru şikayet ettikten sonra, Arnavutluk’ta yakalanan ve Türkiye’ye iade edilen tutuklu Faruk Fatih Özer dahil 21 kişi hakkında “dolandırıcılık” iddiasıyla yeni bir soruşturma tamamladı. İddianamede, Özer ve 7 şüpheli için “örgüt lideri”, 13 şüpheli için “örgüt üyesi” ifadesi kullanıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, mağdurların zararı 94 milyon lira olarak belirtildi ve iddianamede, Özer’in “suç geliri olan mal varlığını aklama”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt kurma ve yönetme” suçlarından toplamda 11 bin 462 yıl hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan farklı sürelerde hapis cezası talep edilen iddianame, ilk dava dosyasıyla birleştirilmek üzere Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

“KARAR VERİLDİ, DOSYALAR BİRLEŞTİRİLEMEZ”

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, ilk duruşmada karar verildiğini belirterek, dosyaların birleştirilmesinin imkansız olduğu gerekçesiyle iddianameyi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderdi. İade kararında, “daha önce zaten mahkeme tarafından karar verilen suçlarla ilgili neden ikinci kez yargılama yapılmasının istendiği anlaşılamadı” denildi.

İLK SORUŞTURMAYLA AÇILAN DAVANIN GEÇMİŞİ

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalandı ve Dıraç Temyiz Mahkemesi’nin iade kararının ardından 20 Nisan’da Türkiye’ye getirilerek tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özer dahil olmak üzere 7’si tutuklu 21 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yargılamayı yürüten Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2023’te verdiği kararda, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e, “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “mal varlığı değerlerini aklama”, “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası verdi. Diğer sanıklara çeşitli suçlardan farklı sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” suçundan beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca sanıklar Faruk Fatih, Güven ve Serap Özer’i, 8 milyar 871 milyon 675 biner liradan toplam 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Bu yargılama devam ederken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılanan aynı isimler hakkında ikinci kez soruşturma başlattı.