Flaş... Flaş... Topkapı'da bir kişiye tramvay çarptı! Seferler durduruldu

Kaynak: AA / DHA / İHA
Flaş... Flaş... Topkapı'da bir kişiye tramvay çarptı! Seferler durduruldu
İstanbul Topkapı’da bir kişi, korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamazken, Metro İstanbul'dan da açıklama geldi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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