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Flaş... Flaş... Tüm Türkiye'de okullar 1 hafta tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:04
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Flaş... Flaş... Tüm Türkiye'de okullar 1 hafta tatil edildi

Flaş... Flaş... Tüm Türkiye'de okullar 1 hafta tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi.

Bakan Özer öğle saatlerinde, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te 1 hafta, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da ise 2 hafta eğitim öğretime ara verildiğini açıklamıştı.

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