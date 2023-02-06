Flaş... Flaş... Tüm Türkiye'de okullar 1 hafta tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi.
Bakan Özer öğle saatlerinde, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te 1 hafta, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da ise 2 hafta eğitim öğretime ara verildiğini açıklamıştı.
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