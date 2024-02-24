Flaş… Flaş… Yeniden Refah’ın seçim pankartı kurşunlandı

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den aday gösterilmeyince, Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) aday olan ve 2 dönemdir Tekkeköy Belediye Başkanlığı yapan Hasan Togar’ın seçim kampanyasına saldırılar yapıldı.

Dün akşam Sanayi Mahallesi’nde bir asker eğlencesine katılan Başkan Togar’ın aracının arka camı yumruklandı. Saldırı sonucu aracın camı kırıldı.

Bugün ise 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Yusuf Zeynüddin Caddesi üzerinde asılı olan seçim pankartına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Pankarta iki kurşun isabet ederken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Saldırının şüphelisi gözaltına alınarak adliyeye gönderildi.

“BU İLÇEYİ KİMSENİN GEÇMİŞE DÖNDÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, saldırıya ilişikin yaptığı açıklamada, “Dün bir mahallemizde seçim arabamıza saldırı, yumruklama camını kırma, bugün bir pankartımıza silahlı kurşunlama saldırısı gerçekleşti. İşte tam da söylemeye çalıştığımız, izah etmeye çalıştığımız şey buydu. Bundan 10 yıl öncesine kadar herkesin suratı asık olduğu bir ilçeden, gergin bir ilçeden, kardeşlerin birbirleriyle konuşamadığı bir ilçeden, esnafların birbirleriyle konuşamadığı bir ilçeden, Samsun’un en huzurlu en mutlu insanlarının yaşadığı Tekkeköy ilçesine bir yolculuk yaşadık. Bütün söylemek istediğimiz de bu. Bu ilçeyi kimsenin geçmişe döndürmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

"NEZAKETLE KUCAKLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Togar, açıklamasının devamında, “Biz 7’den 70’e 25 yıldır kucaklaştığımız insanlarımızla yine aynı sevgiyle aynı nezaketle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Buradan siyaset yaptıklarını iddia eden rakip partideki arkadaşlarımıza da yanlarındaki herkese sahip çıkmaya, onları sakinleştirmeye bu ilçeyi gergin bir atmosfere sokmamalarını rica ediyorum. Ama özelde ise bugün Samsun’un en çok göç alan ilçesinde en mutlu ilçesinde 7’den 70’e herkesi, ilçelerine ve evlatlarına sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.