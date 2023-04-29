Flaş gelişme! Anadolu Efes'in yıldızı Dunston'ın aracına konteyner düştü

Geçtiğimiz iki sezonu THY EuroLeague'de şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Anadolu Efes'te oynayan pota altı oyuncusu Bryant Dunston'ın yaşadığı kaza korkuttu.

Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

BİLİNCİ AÇIK

Hastanede tedavisi devam eden Bryant Dunston'ın hayati tehlikesi yok olmadığı öğrenildi.

Son gelen bilgiye göre bilinci yerinde olan yıldız basketbolcu konuşuyor.

Vücudunda yaralar var.

Hastanede müşahede altında tutuluyor.