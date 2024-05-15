Süheyl Batum 'Tarihin en kötüsü' diyerek Dursun Özbek'i bombaladı

Galatasaray'da 18 - 25 Mayıs'ta yapılacak olan olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığını açıklayan Süheyl Batum, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği üyeleriyle buluştu.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Batum; Dursun Özbek'i, Florya arazisini değerlendirme planı ve Riva projesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Gençken "Riva'mız var." dediklerini, daha sonra Galatasaray'ın borçlandığında Riva ile ilgili proje yapıldığını belirten Batum, "Dendi ki 'Çok borcumuz var. Riva'yı inşaat alanı yapıp, üstüne inşaatlar yapıp, bu borcumuzdan kurtulacağız.' Riva'da bana göre tarihin gördüğü en kötü sözleşmelerden birini yaptık. Her birimiz kendi mülkümüzü, arsamızı veriyor olsak yüzde 15-20 ile vermeyiz. 'Mümkün değil.' deriz, vermeyiz. Riva aynen böyle verildi. Sözleşmeleri burada." diye konuştu.

Projelerle ilgili yönetime sordukları sorulara cevap alamadıklarını savunan Batum, Florya arazisinde projeyi kulübün yapması durumunda 900 milyon dolar kazanılarak daha fazla kazanç elde edileceğini söyledi.