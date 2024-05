Reddit platformunda aktif olan bir kullanıcı, popüler video oyunu "The Last of Us"un uyarlaması olan dizinin 2. sezonunun çekimlerini ofisinden görüntüledi. Kullanıcı, çekim ekibinin hazırlıklarını, setin detaylarını ve hatta oyuncuları uzaktan gözlemleme fırsatını yakaladı.

Kullanıcı, bu heyecan verici anları sosyal medyada paylaşarak diğer hayranlarla paylaştı. Görüntüler kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak, "The Last of Us" hayranlarının heyecanını artırdı.