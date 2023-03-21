﻿Haaland kadrodan çıkarıldı. Flaş gelişme!

22 yaşındaki yıldız oyuncunun kasık sakatlığı nedeniyle Norveç milli takımı kampından ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Haaland'ın, İspanya ve Gürcistan maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Erling Braut Haaland, Burnley ile oynanan maçtan sonra kasıklarında biraz ağrı hissetti. Bu ağrının geçeceğini düşünüyorduk ancak dün yapılan testler sonucunda İspanya ve Gürcistan'a karşı oynayamayacağı netleşti" ifadeleri kullanıldı.

Norveç milli takım doktoru Ola Sand ise, "Haaland, milli takım kampından ayrılıp evine geri dönüyor. Takım için mücadele edemeyeceğini öğrenince üzüldü" dedi.

Öte yandan Norveç milli takımı, EURO Elemeleri turunda 25 Mart Cumartesi günü saat 22.45'te İspanya ile, 28 Mart Salı günü ise Gürcistan ile saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacak.