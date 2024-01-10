Flaş iddia: AKP’li belediye başkanı, AKP’li vekile saldırdı

Elazığonline isimli yerel haber sitesinin haberine göre, AKP’nin Elazığ'daki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısında arbede çıktı.

Toplantıya katılanlar sırayla söz alıp seçim çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini sundu.

Söz alan AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, "Seçim ile alakalı bir yol haritası çizeceğini, bu doğrultuda çalışmalara hep birlikte başlayacaklarını, ortak bir yol haritası olacağını" söyledi.

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı

“SEN KİMSİN Kİ YOL HARİTASI BELİRLEYECEKSİN BANA”

İddiaya göre, yeniden aday gösterilen AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Nazırlı’nın sözleri üzerine sinirlendi.

Şerifoğulları’nın, "Sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin bana, ben seni tanımıyorum. Sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin" diyerek, Nazırlı'ya su şişesi fırlattığı öne sürüldü.

Şerifoğulları’nın ekibinin salona girmesiyle ortalığın iyiden iyiye karıştığı ve Başkan Şerifoğulları’nın daha sonra vekil Nazırlı'ya saldırdığı iddia edildi.

Olaya müdahale eden polisin salona giriş çıkışları yasakladığı ve parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları