Emniyet müdürü, depremzedeler için Hatay'a gönderilen yardımları çaldı... Flaş iddia: Böyle vicdansızlık görülmedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki yurttaşların ihtiyaçları için ülkenin dört bir yanından yardım yağdı.

Ancak deprem bölgesi Hatay’a gönderilen yardımların bir kısmının çalındığı öne sürüldü.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Tekirdağ’dan takviye kuvvet olarak Hatay’a gönderilen Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Y.I. isimli emniyet mensubu, yardım malzemelerini resmi araca yükleyerek Tekirdağ’a götürdü. Olay aynı birimde çalışan diğer polislerin şikayet etmesiyle ortaya çıktı.

KAMERALARLA TESPİT EDİLDİ

4 Mart tarihinde Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yaptığı kamera tespit çalışmalarında emniyet müdürü Y.I.’nın çok sayıda ısıtıcı, köpek maması, kadın pedi… v.b. benzeri malzemeleri evine taşıdığının tespit edildiği kaydedildi.

Emniyet müdürü hakkında yağma suçundan soruşturma başlatıldığı ve savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen müdür Y.I.’nın adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.