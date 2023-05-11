Flaş iddia. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce’yi Tandoğan mitinginde istiyor

Bizim TV Yayın Yönetmeni, Gazeteci Şaban Sevinç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarınki Tandoğan mitingine Muharrem İnce’nin de katılması için temaslar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

HAHGİ YOLLAR KAPALI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek miting nedeniyle Anıt Caddesi, Turgut Reis Caddesi, GMK, Kazım Karabekir ve Dögol Caddesi trafiğe kapatılacak. Bu yolların kapatılması 11 Mayıs saat 20.00-21.00 arasında Anıt Caddesi ve Turgut Reis Caddesi için, 12 Mayıs saat 14.00'ten itibaren ise diğer yollar için geçerli olacak.