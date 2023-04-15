Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da. İmza atıyor

Galatasaray’dan sonra Adana Demirspor’a transfer olan Nijeryalı milli futbolcu Henry Onyekuru, Adana Demirspor'daki sıkıntılar nedeniyle sezon sonunda yeni bir takım ile anlaştığı öğrenildi.

Nijeryalı futbolcu Onyekuru, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yeni bir takım ile anlaştığı ve imza atmaya hazırlandığı, anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Onyekuru’nun menajerinin anlaşma için İstanbul’da olduğu öğrenildi.

ADANA DEMİRSPOR TARAFTARINDAN TEPKİ ALMIŞTI

Onyekuru, 1 Nisan'da NEF Stadyumu'nda oynanan ve 2-0 Galatasaray galibiyeti ile sonuçlanan maçta, hal ve tavırlarıyla Adana Demirspor camiasının tepkisini çekmişti.

TRİBÜNDE ISLIKLANDI

Onyekuru, bugün Adana Demirspor'un Kasımpaşa'yı 5-0 yendiği maçta oyuna 65. dakikada dahil oldu.

Top Onyekuru ile buluşunca taraftar, ıslıklarla tepki gösterdi.