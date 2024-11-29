Flaş Tv'nin unutulmaz sunucusu Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş Tv'nin unutulmaz sunucusu Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı

Flash TV'de sunduğu programlarla hafızalara kazınan ve emekli olduktan sonra Bodrum'a yerleşen Yalçın Çakır'ın son hali gündem oldu.

Flash TV'de sunduğu programlarla hafızalara kazınan Yalçın Çakır uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.

MELEK SUBAŞI VE YALAN MAKİNASIYLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Düzlem Ayna, Yüzyüze, Flaş Ekip, Evlat Acısı, Evlat Hasreti. Acı Umut, Buna da Şükür, Yalan Yok, Yalan Testi, Yalçın Çakır ile Yüzleşme, Aradakiler, İş Peşinde ve Pozitif Reality programlarıyla tanınan Yalçın Abi, Melek Subaşı karakteri ve yalan makinesiyle akıllara kazınmıştı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!

Son olarak 2017 yılında Beyaz TV'ye transfer olan fakat burada emekli olup Bodrum'a taşınan ve fotoğrafçılık yapmaya başlayan ünlü isim merak ediliyordu.

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Yalçın Çakır son haliyle gündeme geldi. 63 yaşında olan Çakır'ın son hali duygulandırdı.

İşte Çakır'ın son hali...

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