Flaş…Flaş… 72 internet sitesine kapatma kararı

Kaynak: bigparahürriyet
Flaş…Flaş… 72 internet sitesine kapatma kararı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) internet üzerinden izinsiz forex işlemi gerçekleştiren internet siteleriyle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 21 Mart 2024 tarihinde 2024-16 numaralı bültenini yayınladı.
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 72 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini açıkladı.
Kurul'un izinsiz işlem gerçekleştirdiği tespit ettiği ve işlem başlattığı siteler şu şekilde:

forex1.jpg

forex2.jpg

İlgili Haberler
Merkez Bankası'nın örtülü faiz artırımı yaptığı ortaya çıktı. Hiç kimse fark etmedi
Vatandaşın kredi alması hayal oldu
Türkiye'nin 81 ilinde yasaklanıyor: Altın sahipleri ecel terleri dökecek
Merkez Bankası faiz artırdı bankalar uçuşa geçti. 100 bin TL'nin faiz getirisi bomba gibi patladı
Son Haberler
Mahzen 14 operasyonunda yakalanan 46 kişi adliyeye sevk edildi Gündem
Mahzen 14 operasyonunda yakalanan 46 kişi adliyeye sevk edildi
Merkez Bankası'nın örtülü faiz artırımı yaptığı ortaya çıktı. Hiç kimse fark etmedi Ekonomi
Merkez Bankası'nın örtülü faiz artırımı yaptığı ortaya çıktı. Hiç kimse fark etmedi
79 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü Ekonomi
79 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü
Baraj kıyısında bulunan kemikler eski başkana ait çıktı Yaşam
Baraj kıyısında bulunan kemikler eski başkana ait çıktı
Fenerbahçe'de ayrılık vakti geldi çattı. Yeni takımını duyurdular Spor
Fenerbahçe'de ayrılık vakti geldi çattı. Yeni takımını duyurdular
İltihaplı yaraları iyileştiyor. Egzama ve alerjik deri hastalıklarına faydalı. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
İltihaplı yaraları iyileştiyor. Egzama ve alerjik deri hastalıklarına faydalı. İşte şifa saçan ot
Özgür Demirtaş'ın İstanbul'da hangi adaya oy vereceği ortaya çıktı Gündem
Özgür Demirtaş'ın İstanbul'da hangi adaya oy vereceği ortaya çıktı