Flaş…Flaş… Dolardan 2 ay sonra bir ilk

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş…Flaş… Dolardan 2 ay sonra bir ilk

Dolar, 33 TL seviyesini aşarak yeni zirvelere ulaştı.

Dolar fiyatları, 33 lira seviyesini görerek rekor tazeledi. Dolar, gün içinde en düşük 32,8613 lira, en yüksek 33,1355 lira seviyesini test etti.

Şu sıralar 33,0022 liradan işlem görüyor. Dünü 32,74 – 32,94 aralığında tamamlayan kur, 32,94 ile rekor tazelemişti.

doalr9.jpgEuro/TL gün içinde en düşük 35,3089 lira, en yüksek 35,6028 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 35,4514 liradan alıcı buluyor. Euro/TL, yüzde 0,22 artarak 35,4350 liradan işlem görüyor.

euroresim.jpgDOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksinde görülen sakin seyre rağmen Türk Lirası’ndaki değer kaybının derinleşmesi, kur tarafında yeni rekorları gündeme getirdi. Dolar endeksi, 13.35’te 105.524 seviyesinde bulunuyor.

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