Flaş…Flaş… Yurt dışına çıkacaklar için önemli gelişme

Ekonomik krizin hız kazanmasıyla beraber, yükselen enflasyon, döviz kurlarındaki rekor, vergilere gelen zamlar vatandaşın kamburu oldu.

Zamların peş peşe geldiği Türkiye’de, yurtdışına çıkmakta artık hayal oldu. 150 lira olan yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam gelmişti. Harç 500 TL'ye yükseltilmişti.

Yükselen harçların uygulanmaya başlanacağı tarihin yaklaşmasıyla beraber Gelir İdaresi Başkanlığı, açıklamada bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak 500 TL’lik yurt dışı çıkış harcının, seyahat tarihi belirtilmek suretiyle, bu tarihten önce yatırılmasına fırsat sundu.

GİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarca ödenecek harç tutarının 500 TL olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Belirtilen bu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları adına, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine fırsat sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir.”