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Flaş...Flaş...Kızılay ekipleri harekete geçti

Kızılay ekipleri bölge operasyon merkezleri ve Ankara’da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine hareket etti.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 08:05
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Flaş...Flaş...Kızılay ekipleri deprem bölgesine doğru gidiyor

Flaş...Flaş...Kızılay ekipleri harekete geçti
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İHA’da yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen büyük depremin ardından Kızılay ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Depremin hemen ardından Ankara Etimesgut’ta bulunan Afet Operasyon Merkezi’nde kriz masasını toplayan Kızılay, beslenme ve barınma desteği için deprem bölgesine yönelik planlamalarını yaparak ekiplerini harekete geçirdi.

Bölgede bulunan depolarından ve Ankara’dan afet bölgesine barınma ve beslenme malzemelerini sevk etmeye başlayan Kızılay, arama kurtarma ekiplerini de AFAD koordinesine yönlendirdi.

Kızılay, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulması muhtemel olan kan ürünleri için de ayrı bir planlama yaparak, hastanelerin kan bankalarını takviye ediyor. Depremin etkilediği diğer bölgelerden deprem bölgesine kan ürünleri takviyesi yapılıyor.

Kızılay gönüllüleri de Kızılay ekiplerine ve vatandaşlara destek olabilmek için harekete geçirilirken, AFAD’da kurulan koordinasyon merkezinden gelebilecek diğer görevlere yönelik olarak da Kızılay’ın planlamaları sürüyor.

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