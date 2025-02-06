Flash Haber'den üst üste transferler! Ünlü gazeteciyi kadrosuna kattı

Flash Haber’den yeni transfer haberleri geldi. Genel Yayın Yönetmenliğini Nafiz Akyüz’ün üstlendiği Flash Haber’de yeni yayın dönemiyle ekranlara gelecek olan projelerin yeni ekran yüzleri, Haber Programları İçerik Direktörü Ayşe Kök ile birlikte ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan deneyimli haber sunucusu Defne Sarısoy Flash Haber kadrosuna katıldı.

Ünlü gazeteci ve akademisyen Ertuğrul Özkök, kanalda sohbet programı yapacak.

Ertuğrul Özkök

Birçok insanın kalbinde taht kurmuş söz ve müzik yazarı Ersay Üner ise akustik müzik programı ile kanalda izleyici karşısına çıkacak.

Ersay Üner

Abiye ve gelinlik gibi tasarımların yanı sıra kendi markasını kurarak kendini kanıtlamış ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı da kanalın yeni yayın döneminde yer alacak.