'Flash Haber'e çöktüler'. Gazeteci Can Ataklı iddia etti

Gazeteci Can Ataklı, TELE1'de yayınlanan Gazeteciler Masası programına katıldı. Ataklı burada gündeme dair açıklamalarda bulunurken Flash Haber’in satılmasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ataklı, AKP’nin medya üzerindeki etkisinden bahsederken Flash haber için ‘çöktüler’ ifadesini kullandı.

İktidarın medyada alan daralttığını belirten Ataklı, muhalefet olarak 2, 3 kanala inildiğini iktidar kanallarında ise, “Erdoğan, bakanlar, Mehmet Şimşek, ‘Ekonomi çok güzel.’, ‘PKK’yı gömüyoruz.’, ‘Suriye’de fatihiz.'" Gibi haberler yapıldığını söyledi.

“FLASH HABER’E ÇÖKTÜLER DİYORUM”

Ataklı yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Şimdi Flash Haber’e gelince… Kardeşim, son dönemde şunu söyleyeyim: Flash Haber el değiştirirken satılmıştı. Şimdi el mi kondu? Ya ben ‘çöktüler’ diyorum. Oraya gelecek. Çöktüler. Şimdi bak, son dönemin en önemli medya olayı bu. Peki niye yaptılar bunu? Alan daraltıyorlar. Giderek sıkışıyor. İki kanala, üç kanala indik. Seyirci belki çok daha fazla ama diğer kanalların ben seyredildiğini zannetmiyorum. Zaten reytinglere bakıyorsun ya da dışarıda bir etkisi yok. Anadolu’nun bazı yerlerinde sıkılıp da açan olursa belki. Fakat alan daraldığı için çok az yerden seçim yapılabiliyor. O sırada zapping yapmaya başlarsanız üç kanal hariç hepsi aynı: Erdoğan, bakanlar, Mehmet Şimşek, ‘Ekonomi çok güzel.’, ‘PKK’yı gömüyoruz.’, ‘Suriye’de fatihiz.'"

"KİMSE ÇIKIP DEMEDİ Kİ, ‘AKP YENİ BİR KANAL ALDI"

Son zamanların en önemli olayının alan daraltılması olduğunu belirten Ataklı, çok ciddi bir haber üzerinden çok güzel muhalefet yapan bir kanal susturulduğunu, Türkiye’de bu konuyla ilgili çıt çıkmadığını, siyasetçi olarak sadece Ümit Özdağ, Turhan Çömez ve Lütfü Türkkan’ın aradığını söyledi.

Bir iki eski siyasetçi dışında kimsenin bu olaya ses çıkarmamasına tepki gösteren Ataklı, “Ama koskoca CHP duruyor, İYİ Parti duruyor. Partisel olarak hiçbir tepki göstermediler. Medya desen tam bir kepazelik. Dehşet içinde kaldım. Adam orada Can Ataklı’yı veda bile ettirmedi. Yeni kanalın yüzleri kimler, tanıyalım diye program yapıldı. Kimse çıkıp demedi ki, ‘AKP yeni bir kanal aldı. Gerçeği anlatan bir kanalı yok etti.’ Yok bunların hiçbiri” dedi.