Flash Haber'e üst düzey atama! Genel Yayın Yönetmeni belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Medya Radar
Flash Haber'e üst düzey atama! Genel Yayın Yönetmeni belli oldu

Satış süreci çalkantılı bir şekilde gerçekleşen Flash Haber'de üst düzey atamalar gerçekleşti. Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna Nafiz Akyüz getirilirken Oğuzhan Müezzino ise kanalın haber koordinatörü oldu.

Cafer Mahiroğlu tarafından Halk TV'ye katıldığı duyurulan ancak daha sonra satışın iptal edildiği ortaya çıkan Flash Haber’den üst düzey atama haberleri geldi.

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MedyaRadar’ın özel haberine göre Bank Pozitif’in ve Fix 360 isimli bir reklam ajansının sahibi Erkan Kork'un satın aldığı Flash Haber'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Nafiz Akyüz oldu.

Öte yandan adı Genel Yayın Yönetmenliği için geçen Oğuzhan Müezzino'nun ise Haber Koordinatörü olarak görev yapacağı öğrenildi.

NAFİZ AKYÜZ KİMDİR?

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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Nafiz Akyüz, mesleğe Türkiye Gazetesi’nde başladı. Geçmişte Hürriyet, Sabah, Milliyet, TGRT ve Star’da muhabirlik, İHA’da Bölge Müdürlüğü, Kanal D’de ise Yurt Haberler Şefi olarak görev yapan Nafiz Akyüz, daha sonra Show TV’ye transfer oldu.

12 yıl Show TV’de haber müdürlüğü görevinde bulunan Nafiz Akyüz, en son TGRT Haber Koordinatörü olarak görev yapmıştı.

2018 Kasım ayında DHA'ya transfer olan Akyüz, Görüntülü Haberler Müdürü olarak görev yapmış, ardından Kurumsal İletişim ve Pazarlama'nın başına getirilmişti.

Nafiz Akyüz DHA'dan ayrıldıktan sonra 2020 yılında transfer olduğu Beyaz TV'de Haber Müdürü olarak görev yapıyordu. Şimdi ise kariyerine Flash Haber’de GYY olarak devam edecek.

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