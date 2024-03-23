Flört uygulamasında tanışıp soyup soğana çevirdiler. Tam 2 milyon lira

Mağdurlardan yaklaşık 2 milyon lira dolandırılan şüpheliler, gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan S.Y. adlı kadın ve T.K. ile F.U. isimli 2 erkek arkadaş, flört uygulamasından çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alındı.

S.Y. flört uygulamasını kullanıp tanıştığı ve güven sağladığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulaması şifrelerini ele geçirdi. Sadece araçta randevu veren S.Y.'yi her buluşmaya çıktığında da T.K. ve F.U. yakından takip etti. Randevular sırasında fırsat buldukça buluştuğu kişilerin telefon ve bankacılık şifrelerini öğrenen ve cep telefonlarını çalan S.Y. araçtan kaçıp kayıplara karıştı.

Çalınan telefonlardan kişilerin banka hesaplarındaki parayla kendilerine aktaran, yine aynı banka üzerinden çekebilecekleri miktarda krediyi kendi hesaplarına gönderen ve bu şekilde çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler, yaklaşık 2 milyon lirayı kendi hesaplarına geçirdi.

Şikayetler üzerine takibe alınan 3 şüphelinin İzmir'e kaçtığı tespit edildi. Antalya Emniyeti Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, İzmir'e kadar iz sürerek şüphelileri eş zamanlı operasyonla bulundukları adreste gözaltına aldı. Getirildikleri Antalya'da emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.