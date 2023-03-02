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Galatasaray Florya tesislerini satın aldı. Fiyatı dudak uçuklattı

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerini satın aldı. Tesisler, Kemerburgaz'a taşınacak.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 20:46
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Florya Metin Oktay Tesislerini G.Saray satın aldı

Galatasaray Florya tesislerini satın aldı. Fiyatı dudak uçuklattı
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Galatasaray Kulübü, Florya arazisini birleştirme yolunda önemli bir adım daha attı.

KAP'A BİLDİRİLDİ
Emlak Konut GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmazı KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle satılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

FLORYA YIKILACAK
Galatasaray'da Futbol A Takım tesislerinin Kemerburgaz'da inşa edilecek komplekse taşınmasının ardından Florya yıkılacak.
Ayrıca altyapının bir bölümü Büyükçekmece'deki, merhum başkan Özhan Canaydın tarafından alınan araziye yapılacak tesise taşınacak.

GELİR DUDAK UÇUKLATTI
Galatasaray, Florya'da hayata geçirilecek olan konut projesiyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL'lik bir gelir bekliyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde inşaat yapabilmek için Kemerburgaz arazisine yeni tesislerini inşa etmesi gereken sarı-kırmızılı kulüp, bu projeye de start veriyor.
Galatasaray, aralık ayında duyurduğu GS Leo Residences projesinden gelecek olan gelirle Kemerburgaz'daki tesisleri inşa edecek. Mecidiyeköy'de bulunan bina için geliştirilen projeden de yaklaşık 1.5 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

YENİ SEZONA YETİŞTİRİLECEK
Sarı-kırmızılı kulüp, hem futbol takımlarının daha iyi şartlar altında antrenman yapması hem de Florya'da planlanan inşaatın bir an evvel başlaması için Kemerburgaz tesislerini yeni sezona yetiştirmeye çalışacak.

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