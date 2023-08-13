Foça denizanalarının istilasına uğradı

Foça sahilinde deniz yüzeyini istila eden denizanaları nedeniyle vatandaşlar denize girmeye çekindiklerini dile getirdi.

KAYNAK: İHA
Foça denizanalarının istilasına uğradı

İzmir'in Foça ilçes, sahillerinde deniz yüzeyini istila eden denizanaları tedirginliğe yol açtı. Vatandaşlar, denizanası çarpmasından çekindikleri için denize girmeye çekindiklerini belirtti.

Yaklaşık 15 gündür denizde bolca görünen denizanaları, dün itibari ile çok fazla görününce vatandaşları tedirgin etti. Çevre sakinleri, denizanalarının Foça'da bu kadar fazla olmasının sebebini kuzeyden esen rüzgarlara veya sıcak havalara bağlarken, bazı vatandaşlar ise denizanası artışının en önemli sebebinin deniz kirliliğinin yanı sıra kaçak avlanmalar olabileceğine dikkat çekti.

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"KAÇAK AVCILIK DENİZANASINI POPÜLASYONUNU ARTIRDI"

Doğma büyüme Foçalı olduğunu belirten Canan Limnili, "Bu sene denizanalarında birkaç gündür artış var. Biz çocukluğumuzda bu dönemlerde pek denize girmek istemezdik, denizanaları bizi çarpardı. Sanırım bu sene kuzey rüzgarlarının da etkisi ile akıntı ile Foça'ya geldiklerini ve rüzgârlardan dolayı limandan ayrılamadıklarını düşünüyorum. Ayrıca denizlerin bu hale gelmesindeki sebeplerden birisi insanların yanlış şekilde davranmaları, kaçak avcılığın artmasıdır. Sardalya ve kılıç balıkları üreme dönemlerinde denizanalarından beslenirlermiş, maalesef kaçak avcılığın artmasından dolayı da balık popülasyonu azalmış, bu sebeple denizanalarının arttığını düşünmekteyim” diye konuştu.

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"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Foça Balıkçı Barınağı Limanı'nda yaşayan Orhan Özçiflikçi ise, “Dün tekneden bir an baktığımda çok şaşırdım, neredeyse denizin üzerine denizanası çarşafı serilmiş gibiydi. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Suyun ısınmasından dolayı bu olayın meydana geldiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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