Foça'da deniz dibi pırıl pırıl: Tonlarca atık çıktı!

Foça’da, Tarım ve Orman İzmir İl ve Foça İlçe Müdürlükleri, Sahil Güvenlik, Jandarma Komutanlıkları ve Foça Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi iş birliğiyle deniz temizliği etkinliği düzenlendi.

Foça Balıkçı Barınağı ve Küçükdeniz Limanı’nda yapılan çalışmalara Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ve Foça Belediyesi ekipleri de katkı sağladı.

Sahil Güvenlik ve Jandarma dalgıçları denizden atık ve çöpleri toplarken, deniz polisi su yüzeyinde güvenlik desteği verdi.

Denizden çıkarılan çok sayıda atık, lastik botlarla balıkçı barınağına taşınıp belediye araçlarına aktarılarak bertaraf edilmek üzere depolama alanlarına yollandı.

TEMİZLEYENLERE TEŞEKKÜR, KİRLETENLERE UYARI



Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, deniz temizliğinin balıkçılar, denizi kullanan vatandaşlar ve deniz canlıları için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Çetin, “Balıkçı barınağımızda ve Küçükdeniz Limanı’nda yine tonlarca atık ve çöp toplandı. Bu kez bunları sahilde sergilemedik, ancak durum gerçekten üzücü. Denizin temizliğine balıkçıların, vatandaşların ve en önemlisi deniz canlılarının ihtiyacı var. Herkesin bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmasını temenni ediyoruz.” dedi.