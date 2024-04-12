Foça'ya bayram akını

Doğal güzellikleri, tarihi alanları ve sakin koylarıyla dikkat çeken Foça, hem doğa aktiviteleri hem de dinlenme imkanları sunuyor. Bu özellikleriyle öne çıkan Yeni Foça, bayramın ikinci gününden itibaren çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

İlçe merkezi ve mahallelerine bayramın ikinci gününden itibaren yoğun araç girişi gözlemlenirken, tatilciler genellikle deniz kenarında, plajlarda ve kafelerde vakit geçiriyorlar. Kimileri olta ile kıyıdan balık avlarken, kumsalda çocuklarıyla vakit geçiriyor; kimisi de tatilin tadını çıkarmak için gezinti yapıyor. Günü birlik tatil geçirmek isteyenler ise soğuk olmasına rağmen denize girmeyi tercih ediyorlar.

Bayram tatili için Ankara'dan ailesiyle birlikte Foça'ya gelen Volkan Aktaş, "Deniz güzel, hava güzel, çocuklarla birlikte denize giriyoruz, balık avlıyoruz. Tatilimizi böyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Mevsimden dolayı deniz biraz soğuk, denize girmekte zorlandık. Yaz dönemine göre şu an sakin, beklediğimizden daha az insan var. Fakat inşallah sezon açıldığında daha güzel olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.