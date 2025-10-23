Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Foça’da öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırarak hayatı felç etti.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, VATANDAŞLAR SIĞINDI

Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle Foçalılar, kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Yağmur suları kısa sürede sele dönüştü, sokaklar ve caddeler suyla kaplandı. Rögarların taşması nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İlçedeki bazı ev ve iş yerlerine su dolarken, bahçeler tamamen sular altında kaldı.

Özellikle zemin katlarda oturan vatandaşlar zor anlar yaşarken, birçok esnaf da iş yerlerine giren suyu tahliye etmeye çalıştı.

BELEDİYEYE TEPKİ BÜYÜYOR

Foça halkı, meteorolojik uyarılara rağmen yeterli önlem almamakla suçladıkları belediyeye tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yerel yönetimin yetersiz müdahalesi eleştirildi.

MAHSUR KALAN ARAÇLAR, TAŞAN DERELER

Bazı araçlar yollarda biriken su nedeniyle ilerleyemedi, bazıları ise tamamen mahsur kaldı. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki derenin taşması sonucu bir otomobil, sürüklenerek bariyerlere sıkıştı.

“EVİMİ SU BASTI, EŞYALARIM ZARAR GÖRDÜ”

Mahalle sakini Can Korkmaz, yaşadığı durumu şöyle anlattı:

“Evimi su bastı, eşyalarım zarar gördü. Bu ilk değil, ama her seferinde aynı sorunla baş başa kalıyoruz.”

144 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yetkililer, ilçeye metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Bu yoğunluk, sel baskınlarını ve taşkınları beraberinde getirdi.

VATANDAŞ KENDİ ÖNLEMİNİ ALDI

Esnaf ve vatandaşlar, su baskınlarına karşı kendi çabalarıyla mücadele verdi. Fırçalarla suyu tahliye etmeye çalışan halk, daha fazla zarar görmemek için seferber oldu.

DENİZ SEVİYESİ DE YÜKSELDİ

Bazı noktalarda, sağanak yağışla birlikte deniz seviyesinin de yükseldiği gözlemlendi. Bu durum sahil kesimlerinde ek bir tehdit oluşturdu.

EKİPLER TAHLİYE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Foça’da etkili olan sağanak sonrası belediye ve itfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.