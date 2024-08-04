Forbes dünyanın en zengin 10 ismini açıkladı. Listede dikkat çeken değişim

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2024'ün en zengin insanlarını açıkladı.

Dünyanın en zengin 10 insanı listesinde geçen seneye göre bir isim değişti.

2023 yılında listede yer alan Meksikalı Carlos Slim listeden düşerken, onun yerine 2022’den sonra listeden düşen Larry Page ilk 10'da yerini aldı.

CARLOS SLİM KİM?

Tam adıyla Carlos Slim Helú, telekomünikasyon sektöründe şirketleri bulunan Meksikalı bir iş insanı.

84 yaşında olan Carlos Slim, Forbes’in en zenginler listesinde 2010 ve 2011 yıllarında 74 milyar dolarlık servetiyle zirvede yer almıştı.

1940 yılında dünyaya gelen Slim, 1902'de Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altında bulunan bugünkü Lübnan'dan Meksika'ya göç eden Yusuf Selim Hattat Ağlamaz adlı katolik bir göçmen baba ile Linda Helú isimli yine Lübnan göçmeni bir annenin oğlu olarak doğdu.

Slim'in babası askerlik yapmamak için 14 yaşında Meksika'nın başkenti Meksiko’ya kaçmış ve adını Julian Slim Haddad Aglamaz olarak değiştirmişti.

1911´de La Estrella del Oriente (Doğunun Yıldızı) adlı bir dükkân açıp ufak bir sermayeye kavuşan baba Slim, bu sermaye ile başkentte emlakçılık işlerine girmişti.

Aile, Meksika Devrimi yıllarında ucuza elde ettiği emlaklarla büyük zenginleşme yaşadı.

1940 yılında doğan Carlos Slim’in babası o henüz 12 yaşındayken, 1952 yılında hayatını kaybetti. Carlos Slim Helú bu serveti farklı yatırımlarda kullandı ve sermayesini daha da büyüttü.

Soumaya Domit ile evlenen Carlos Slim’in 3 çocuğu oldu ve çocuklarının tamamı şirketlerinde önemli görevlere geldi. 1997’de geçirdiği bir kalp krizinden sonra tüm yetkilerini resmi olarak üç oğlu Carlos, Marco Antonio ve Patricio’ya geçirdi.

1990´da Meksika Başbakanı ulusal Telefon şirketi Telmex´i özelleştirdiğinde, Slim tarafından yönetilen bir finans Konsorsyum´u Telmex´i 1,8 Milyar ABD $ satın aldı. Meksika siyaseti ile dirsek temasında olan Carlos Slim’in aldığı bu ihale ve ihalenin değeri uzun süre tartışma konusu oldu.

Slim, Meksika’daki yatırımlarının yanı sıra ABD’de çok sayıda büyük şirketin hisselerini elinde bulunduruyor.

Forbes’in zenginler listesine göre 2023 yılında 74 milyar dolarlık servet ile 8. sırada yer alan Carlos Slim, 2024’te servetini 10 milyar dolar artırsa da en zengin 10 isim listesinden düştü ve 14. sıraya geriledi.

TOP 10’A GERİ DÖNEN İSİM: LARRY PAGE

Carlos Slim’in yerine listeye 114 milyar dolarlık servete sahip olan Larry Page yeniden dahil oldu.

Tam adı Lawrence Edward Page olan 51 yaşındaki Yahudi milyarder, Sergey Brin ile birlikte Google şirketinin kurucusu ve aynı zamanda Google'ın temel algoritmalarının geliştiricisi.

Şu anda Google’ı da bünyesinde bulunduran Alphabet şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Larry Page 1973’te Michigan’da doğdu.

Michigan Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu ve Stanford'da yüksek lisansını bitirdi.

Daha sonra tanıştığı Sergey Brin ile Google’ı kurdu. Google, kısa sürede dünyanın en popüler arama motoru haline geldi.

Larry Page'in yenilikçi vizyonu ve liderlik yetenekleri sayesinde Google, Android, YouTube ve Google Maps gibi ürünlerle genişledi.

Google'ın başarısı, ona büyük bir servet kazandırdı ve Sergey Brin ile birlikte dünyanın en zenginleri listesinde girmeyi başardı.

Forbes’in en zengin 10 insanı listesine ilk olarak 2019’da 10. sıradan giren Larry Page, 2020’de bu listeden düşerken 2021’de 8. sıradan yeniden dahil oldu. 2022’de 2 sıra birden yükselen Larry Page, 2023’te ise bu listenin dışında kaldı.

2024’te servetini 114 milyar dolara yükselten Google’un patronu, listeye 10. sıradan, Carlos Slim’in yerine yeniden dahil oldu.

1902'de Osmanlı hakimiyeti altındaki Lübnan’dan Meksika’ya göç eden bir baba ve annenin çocuğu olarak doğan ve 2023’te dünyanın en zengin 8. insanı olan Carlos Slim listeden düşerken onun yerine listeye Google’ın kurucusu, Alphabet’in yönetim kurulu başkanı Larry Page listeye dahil oldu.

Forbes’in en zengin 10 insanı listesine ilk olarak 2019’da 10. sıradan giren Larry Page, 2020’de bu listeden düşerken 2021’de 8. sıradan yeniden dahil oldu. 2022’de 2 sıra birden yükselen Larry Page, 2023’te ise bu listenin dışında kaldı.

2024’te servetini 114 milyar dolara yükselten Google’un patronu, listeye 10. sıradan, Carlos Slim’in yerine yeniden dahil oldu.