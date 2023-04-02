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Ford'dan şaşırtan karar: Yarıştan çekiliyorlar

Ford'un tam otonom sürüş yarışından vazgeçmek üzere olduğu iddia edildi. Şirket, “karlı bir iş modeliyle geniş ölçekte tamamen otonom araçlara giden yolun uzun olacağını” ifade etti.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 14:48
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Ford tam otonom sürüş yarışından çekiliyor

Ford'dan şaşırtan karar: Yarıştan çekiliyorlar
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Ford, bir yandan tamamen elektrikli araçlara geçmeye çalıştığını belirtirken tam otonom sürüş çabalarından vazgeçmek üzere olabileceği iddia edildi.

Şirket, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) gönderilen bir bildiride, Seviye 4 (tamamen otonom) sürücüsüz araçlar geliştirme programında artık ilerlemeyeceğini duyurdu.

Ford, araçlarında Seviye 2 ve Seviye 3 kendi kendine sürüş teknolojisini geliştirmeye ve uygulamaya odaklanmayı en büyük önceliği olarak belirtti. Şirket, “karlı bir iş modeliyle geniş ölçekte tamamen otonom araçlara giden yolun uzun olacağını” söyledi:

ADS ortağımız Argo Al'ın planlı olarak kapatılmasının da kanıtladığı gibi, kârlı bir iş modeliyle geniş ölçekte tam otonom araçlara giden yolun uzun olacağına inanıyoruz. Şu anda Ford, muafiyet gerektirmeyen daha yakın vadeli S2/S3 teknolojilerine odaklanmanın daha ihtiyatlı olacağına karar verdi. Bu nedenle, daha fazla değerlendirme gerektiren bir muafiyet talebimiz için söz konusu dilekçeyi geri çekmek istiyoruz.

Elektrikli araçların gelişmesinin şu anda otonom araçlara doğru ilerleyen yarışla neredeyse aynı olduğu düşünüldüğünde, Ford'un bu kararının ilginç olduğu söylenebilir.

Şirketin Seviye 4 otonom sürüşe yakın olmadığını da unutmamak gerekiyor. Tesla’nın geliştirmeye devam ettiği ve şimdiye kadarki en iyi sistemlerden biri olan Tam Otonom Sürüş Beta'sı bile şirketin kendisi tarafından hala Seviye 2 olarak kabul ediliyor.

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