Ford'un hesabından İsrail terörist ilan edildi! Şirketten açıklama gelmedi

Düzenleme: Kaynak: AA
Ford'un hesabından İsrail terörist ilan edildi! Şirketten açıklama gelmedi

Otomobil devi Ford’un X platformundaki hesabından, İsrail karşıtı mesajlar yayımlandı. Ford’un resmi sosyal medya hesabının hacklendiği iddia edildi.

Paylaşılan İsrail karşıtı mesajlar hakkında Ford'dan herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak paylaşılan mesajlar bir süre sonra silindi.

İSRAİL KARŞITI MESAJLAR PAYLAŞILDI

The U.S. Sun’in aktardığına göre, Ford Motor Company'nin X platformundaki hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" gibi ifadelerle paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve bazı kullanıcılar ekran görüntüsü alarak bu durumu belgeledi.

ford-hacker.webp

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Henüz Ford şirketi, resmi hesabının hacklenmesine ilişkin bir açıklama yapmadı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan mesajlar, Ford'un hesap güvenliğine dair soru işaretleri oluşturdu.

Son Haberler
Ford'un hesabından İsrail terörist ilan edildi! Şirketten açıklama gelmedi
Ford'un hesabından İsrail terörist ilan edildi! Şirketten açıklama gelmedi
Baca temizlerken 5. kattan düşerek öldü
Baca temizlerken 5. kattan düşerek öldü
İmamoğlu açıkladı: Ocağın ilk haftasında hesaplara yatacak
İmamoğlu açıkladı: Ocağın ilk haftasında hesaplara yatacak
Virajı alamayan Tofaş otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı
Virajı alamayan Tofaş otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı
Kayseri’de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
Kayseri’de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor