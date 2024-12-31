Ford'un hesabından İsrail terörist ilan edildi! Şirketten açıklama gelmedi

Paylaşılan İsrail karşıtı mesajlar hakkında Ford'dan herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak paylaşılan mesajlar bir süre sonra silindi.

İSRAİL KARŞITI MESAJLAR PAYLAŞILDI

The U.S. Sun’in aktardığına göre, Ford Motor Company'nin X platformundaki hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" gibi ifadelerle paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve bazı kullanıcılar ekran görüntüsü alarak bu durumu belgeledi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Henüz Ford şirketi, resmi hesabının hacklenmesine ilişkin bir açıklama yapmadı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan mesajlar, Ford'un hesap güvenliğine dair soru işaretleri oluşturdu.