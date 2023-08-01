Forklift ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İşçi duvara sıkıştı

Kaza, dün akşam saatlerinde Gümüşova ilçesindeki bir pres fabrikasında gerçekleşti. Fabrikada forklift kullanan F.D., geri geri giderken arkasında duran işçi Taner Efe Tanay’ı fark etmedi. Forklift, Tanay’ı duvara doğru iterek sıkıştırdı. Ağır yaralanan Tanay, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşçi kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan Tanay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tanay’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Forklift sürücüsü F.D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anının görüntüleri güvenlik kameralarına takıldı.