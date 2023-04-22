Format sonrası yüklenmesi gereken programlar açıklandı

Bilgisayarın ilk kurulumunda ve sıfırdan kurulumunda yüklenmesi gereken bazı programlar var. Bazen de bilgisayarı sıfırlamak için format atılıyor.

İlk kurulumda ve format sonrası yüklenmesi gereken programlar ve yazılımlar açıklandı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, bir format işleminden sonra yapılması gereken ilk şey bilgisayarınızdaki sürücülerin güncel olup olmadığını kontrol etmek. Burada genellikle sürücüleri otomatik olarak bularak güncelleyen üçüncü parti uygulamalar kullanılsa da bazı durumlarda yanlış güncellemelerin yüklenerek çeşitli hatalara neden olması nedeniyle bu gibi yazılımları çok fazla önermiyoruz.

Aygıt Yöneticisi üzerinden manuel olarak sürücü güncellemelerinin yapılması daha sağlıklı olacaktır.

İŞTE YÜKLENMESİ GEREKENLER:

İNTERNET TARAYICISI

ANTİVİRÜS PROGRAMLARI

OFİS PROGRAMLARI

MEDYA OYNATMA YAZILIMLARI

DOSYA ARŞİVLEME UYGULAMALARI