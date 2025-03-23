Formula 1 Çin Grand Prix’ine McLaren damgası: 15 yıl sonra ilk kez oldu

Formla 1’de sezonun ikinci yarışı Çin’de gerçekleşti. Çin Grand Prix’ini MacLaren pilotu Oscar Piastri kazandı. İkinci sırada ise diğer McLaren pilotu Nando Loris yer aldı. Podyumu ise Mercedes pilotu George Russel tamamladı.

Mclaren pilotları 15 yıl aranın ardından ilk kez bir yarışı ilk 2 sırada tamamlamayı başardı.

Çin’de dördüncü sırayı alan pilot ise son şampiyon Max Verstapen oldu. Ferrari pilotlarından Leclerc beşinci ve Lewis Hamilton ise altıncı sırada yarışı tamamladı.

Aston Martin pilotu Fernando Alonso yaşadığı fren arızası nedeniyle yarışı tamamlayamadı. İspanyol pilot Çin’de yarışı tamamlayamayan tek pilot oldu.

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Japonya’da koşulacak.