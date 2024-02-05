Formula 1'de büyük şok. 'Uygunsuz davranış' soruşturması başlatıldı

Dünyanın en önemli motor spor organizasyonu Formula 1'de mücadele eden takımlardan Red Bull'da büyük bir skandal patlak verdi.

Red Bull takım patronu Christian Horner; bir Red Bull çalışanı tarafından "Uygunsuz davranış"la suçlandı.

Bu gelişme sonrası sponsor firma Red Bull, bağımsız bir soruşturma başlattı.

Açıklamada,"Şirket, son zamanlarda ortaya atılan bazı iddialardan haberdar edilmesinin ardından bağımsız bir soruşturma başlattı. Halihazırda devam etmekte olan bu süreç, dışarıdan tutulan uzman bir avukat tarafından yürütülüyor. Şirket bu konuları son derece ciddiye alıyor ve soruşturma mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak. Şu anda daha fazla yorum yapmak doğru değil" denildi.

Horner'ın hakkındaki iddiaları net şekilde reddetti.