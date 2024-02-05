Formula 1'de büyük şok. 'Uygunsuz davranış' soruşturması başlatıldı

Kaynak: motorsport.com
Formula 1'de büyük şok. 'Uygunsuz davranış' soruşturması başlatıldı
Red Bull takım patronu Christian Horner hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü.

Dünyanın en önemli motor spor organizasyonu Formula 1'de mücadele eden takımlardan Red Bull'da büyük bir skandal patlak verdi.
Red Bull takım patronu Christian Horner; bir Red Bull çalışanı tarafından "Uygunsuz davranış"la suçlandı.
Bu gelişme sonrası sponsor firma Red Bull, bağımsız bir soruşturma başlattı.
Açıklamada,"Şirket, son zamanlarda ortaya atılan bazı iddialardan haberdar edilmesinin ardından bağımsız bir soruşturma başlattı. Halihazırda devam etmekte olan bu süreç, dışarıdan tutulan uzman bir avukat tarafından yürütülüyor. Şirket bu konuları son derece ciddiye alıyor ve soruşturma mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak. Şu anda daha fazla yorum yapmak doğru değil" denildi.
Horner'ın hakkındaki iddiaları net şekilde reddetti.

Son Haberler
Evinde ölü bulunan Kaymakam Coşkun için cenaze töreni düzenlendi Gündem
Evinde ölü bulunan Kaymakam Coşkun için cenaze töreni düzenlendi
Darüşşafaka'ya sahasında büyük sürpriz Spor
Darüşşafaka'ya sahasında büyük sürpriz
Dünya Kupası programı belli oldu Spor
Dünya Kupası programı belli oldu
İzmir'de 2.5 milyar liralık vurgun iddiası. Patron kayıplara karıştı mağdurlara video yolladı Gündem
İzmir'de 2.5 milyar liralık vurgun iddiası. Patron kayıplara karıştı mağdurlara video yolladı
Depremi yaşayan kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyor muyuz? Spor
Depremi yaşayan kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyor muyuz?
Depremin yıl dönümünde sessiz yürüyüş. 'Hatay halkından intikam alındı' Gündem
Depremin yıl dönümünde sessiz yürüyüş. 'Hatay halkından intikam alındı'