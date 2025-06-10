Formula 1'de devrim: Imola out, Madrid in

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Formula 1'de devrim: Imola out, Madrid in

Formula 1'de 2026 sezonunun yarış takvimi açıklandı. İspanya'nın başkenti Madrid ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Formula 1, 2026 sezonunun yarış takvimini duyurdu. Sezon 6-8 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak ve 4-6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Toplam 24 yarıştan oluşan takvimde dikkat çeken yeniliklerden biri, İspanya'nın başkenti Madrid'in ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak olması. 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Madrid Grand Prix'si, İtalya'daki Emilia-Romagna (Imola) Grand Prix'sinin yerini alacak.

Madrid'in takvime eklenmesiyle İspanya'da ilk kez iki yarış birden düzenlenecek: Geleneksel Barselona yarışı 12-14 Haziran'da yapılacak. Madrid Grand Prix'si ise Avrupa'daki kesintisiz yarış dizisinin son ayağı olacak.

2026 Formula 1 takvimi şöyle:

Avustralya (Melbourne): 6-8 Mart

Çin (Şanghay): 13-15 Mart

Japonya (Suzuka): 27-29 Mart

Bahreyn: 10-12 Nisan

Suudi Arabistan: 17-19 Nisan

ABD (Miami): 1-3 Mayıs

Kanada: 22-24 Mayıs

Monako: 5-7 Haziran

İspanya (Barselona): 12-14 Haziran

Avusturya: 26-28 Haziran

İngiltere: 3-5 Temmuz

Belçika: 17-19 Temmuz

Macaristan: 24-26 Temmuz

Hollanda: 21-23 Ağustos

İtalya (Monza): 4-6 Eylül

İspanya (Madrid): 11-13 Eylül

Azerbaycan: 25-27 Eylül

Singapur: 9-11 Ekim

ABD (Austin): 23-25 Ekim

Meksika: 30 Ekim - 1 Kasım

Brezilya: 6-8 Kasım

Las Vegas: 19-21 Kasım

Katar: 27-29 Kasım

Abu Dabi: 4-6 Aralık

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