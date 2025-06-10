Formula 1'de devrim: Imola out, Madrid in

Formula 1, 2026 sezonunun yarış takvimini duyurdu. Sezon 6-8 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak ve 4-6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
Toplam 24 yarıştan oluşan takvimde dikkat çeken yeniliklerden biri, İspanya'nın başkenti Madrid'in ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak olması. 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Madrid Grand Prix'si, İtalya'daki Emilia-Romagna (Imola) Grand Prix'sinin yerini alacak.
Madrid'in takvime eklenmesiyle İspanya'da ilk kez iki yarış birden düzenlenecek: Geleneksel Barselona yarışı 12-14 Haziran'da yapılacak. Madrid Grand Prix'si ise Avrupa'daki kesintisiz yarış dizisinin son ayağı olacak.
2026 Formula 1 takvimi şöyle:
Avustralya (Melbourne): 6-8 Mart
Çin (Şanghay): 13-15 Mart
Japonya (Suzuka): 27-29 Mart
Bahreyn: 10-12 Nisan
Suudi Arabistan: 17-19 Nisan
ABD (Miami): 1-3 Mayıs
Kanada: 22-24 Mayıs
Monako: 5-7 Haziran
İspanya (Barselona): 12-14 Haziran
Avusturya: 26-28 Haziran
İngiltere: 3-5 Temmuz
Belçika: 17-19 Temmuz
Macaristan: 24-26 Temmuz
Hollanda: 21-23 Ağustos
İtalya (Monza): 4-6 Eylül
İspanya (Madrid): 11-13 Eylül
Azerbaycan: 25-27 Eylül
Singapur: 9-11 Ekim
ABD (Austin): 23-25 Ekim
Meksika: 30 Ekim - 1 Kasım
Brezilya: 6-8 Kasım
Las Vegas: 19-21 Kasım
Katar: 27-29 Kasım
Abu Dabi: 4-6 Aralık