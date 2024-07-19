Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Düzenleme: Kaynak: AA
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı, Macaristan Grand Prix'si ile sürecek.

Formula 1 heyecanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam edecek.

4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta, sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 21 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

F1'de bu sezon gerçekleştirilen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı.

Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell ve Lewis Hamilton birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

3. Charles Leclerc (Monako): 150

4. Carlos Sainz (İspanya): 146

5. Oscar Piastri (Avustralya): 124

- TAKIMLAR

1. Red Bull: 373

2. Ferrari: 302

3. McLaren: 295

4. Mercedes: 221

5. Aston Martin: 68

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