Formula 1'de yer yerinden oynayacak: Dev transfer

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Formula 1'de yer yerinden oynayacak: Dev transfer

Red Bull’un yıldız pilotu Max Verstappen ile Mercedes arasında transfer görüşmeleri gerçekleştirildiği iddia edildi.

Formula 1'de Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen'in önümüzdeki sezon Mercedes'e transfer olabileceği konuşuluyor.

Sky Sports F1 İtalya’nın haberine göre, Hollandalı sürücü, 2025 sezonunun ardından mevcut sözleşmesini feshedip Mercedes’e katılmaya hazır.

Haberde, taraflar arasındaki görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığı belirtilse de henüz resmi bir anlaşma veya imza atılmış değil. Ancak kaynaklar, Verstappen’in Red Bull’dan ayrılmak adına somut adımlar attığını ve Mercedes koltuğu için hazırlık yaptığını öne sürüyor.

Transfer gerçekleşirse 2026 sezonu için takımın mevcut iki pilotundan George Russell ve genç yetenek Andrea Kimi Antonelli’den biri koltuğunu kaybedebilir.

Her iki ismin de sözleşmesi 2025 sonunda sona eriyor.

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