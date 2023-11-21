Formula 1'in efsanesi Alonso katamaran kaptanı oldu

Alonso, yeni katamaranı 60 Sunreef Power Eco ile çıktığı seyirlerinden ardından açıklamalarda bulundu. Teknenin yapım ve kişiselleştirme süreçlerinde yoğun bir şekilde ilgilenen, markanın Polonya, Gdansk'taki tersanesini de sıklıkla ziyaret eden başarılı pilot, seyir tecrübelerini "60 Sunreef Power Eco bana tam olarak aradığım yatçılık deneyimini sağladı.

Uzun ve sessiz yolculuklar, denizlerin keyfini yepyeni bir seviyede çıkarmama sebep oldu" sözleriyle özetledi.

Fernando Alonso'nun katamaranında elektrikli tahrik, enerji tasarruflu bir klima sistemi ve özel olarak tasarlanmış bir akü bankası bulunuyor.