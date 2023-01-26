﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 

Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, Heerenveen'i 2-0 yenerken, sahanın yıldızı 37 yaşındaki Burak Yılmaz oldu.

Oğuzhan Özyakup'un da 89 dakika sahada kaldığı maçta Fortuna Sittard, 58. dakikada Burak Yılmaz'ın asist yaptığı pozisyonda Embalo ile öne geçti.

Burak Yılmaz, 90+8'de takımının kazandığı penaltıyı da gole çevirdi.

Fortuna Sittard sahadan 2-0 galip ayrılırken, puanını da 19'a çıkardı.