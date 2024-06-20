Fosil yakıt kullanımı rekor kırdı

Sabah saatlerinde yayınlanan rapora göre fosil yakıt tüketimi 2022 yılına göre %1,5 artarken, emisyonlar %2,1 arttı.

Enerji Enstitüsü CEO'su Nick Wayth, gelişmiş ekonomilerde fosil yakıtlara olan talebin geçen yıl zirveye ulaştığını, gelişmekte olan ekonomilerde ise ekonomik kalkınmanın ve yaşam kalitesindeki iyileşmelerin fosil yakıt büyümesini desteklemeye devam ettiğini belirtti. Wayth ayrıca "Geçiş süreci yavaş ilerliyor ancak büyük resim, farklı coğrafyalarda ortaya çıkan farklı enerji hikayelerini maskeliyor" dedi.