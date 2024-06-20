Fosil yakıt kullanımı rekor kırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fosil yakıt kullanımı rekor kırdı

Dünya Enerji İstatistiksel İncelemesi raporu, yenilenebilir enerji kaynaklarının her zamankinden daha fazla enerji üretmesine rağmen, küresel fosil yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonlarının geçen yıl rekor seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

Sabah saatlerinde yayınlanan rapora göre fosil yakıt tüketimi 2022 yılına göre %1,5 artarken, emisyonlar %2,1 arttı.

Enerji Enstitüsü CEO'su Nick Wayth, gelişmiş ekonomilerde fosil yakıtlara olan talebin geçen yıl zirveye ulaştığını, gelişmekte olan ekonomilerde ise ekonomik kalkınmanın ve yaşam kalitesindeki iyileşmelerin fosil yakıt büyümesini desteklemeye devam ettiğini belirtti. Wayth ayrıca "Geçiş süreci yavaş ilerliyor ancak büyük resim, farklı coğrafyalarda ortaya çıkan farklı enerji hikayelerini maskeliyor" dedi.

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