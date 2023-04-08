Kaçak dağ keçisi avına 255 bin lira ceza

(AA) Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan'da yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avlanma ile mücadele kapsamında kurulan fotokapan tarafından dağ keçisi boynuzuyla görüntülenen avcıyı tespit etti.

Ekipler, fotokapan görüntüsünden yola çıkarak avcının kimliğini tespit etti.

Kaçak avlanan avcıya 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı. Dağ keçileri, Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türler"in Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki yabani hayvanlar arasında yer alıyor.