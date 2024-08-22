Fotokapana yakalanan kaçak avcıya rekor ceza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fotokapana yakalanan kaçak avcıya rekor ceza

Hatay bölgesinde avladığı yaban keçisiyle fotokapan önünden geçen kaçak avcının kimliği tespit etti. Binlerce lira ceza kesti

Kaçak avcı fotokapana yakalandı

Hatay Bölgesi'nde kaçak olarak yaban keçisi avlayan kişi, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kurduğu fotokapana yakalanınca, cezayı yedi. DMKP ekipleri vurduğu yaban keçisini etlerini bir çuvala koyan kaçak avcı, foto kapanın önünden geçince, otomatik olarak görüntülendi. İşte o görüntüler incelendi. DMKP ekipleri o kaçak avcının kimliğini tespit etti. Kaçak avcıya 670 bin lira para cezası kesildi.

DMKP sosyal medya sayfasında "Gücümüz her yerde" diye paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım şöyle:

"DOĞA KORUMA GÜCÜMÜZ HERYERDE

Hatay DKMP İl Şube Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan YHGS'de fotokapana yakalanan şahsın kimlik bilgileri ilgili kurumlarla çalışılarak tespit edildi. Kaçak avladığı 1 adet yaban keçisi için ilgili şahsa 670.000 TL para cezası uygulandı."

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